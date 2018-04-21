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В дагестанском Дербенте введен режим КТО
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    В дагестанском Дербенте введен режим КТО

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    В дагестанском Дербенте введен режим КТО

    Махачкала, 21 апреля. Силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в связи с поиском боевиков. Об этом заявил представитель оперативного штаба в регионе.

    В Дагестане с 13-30 по московскому времени ввели режим КТО, он действует в городе Дербенте и Дербентском районе. По словам источника из оперативного штаба, речь идет о поиске боевиков, пишет РИА Новости.

    Напомним, что в начале марта в Дербенте в ходе спецоперации были задержаны подозреваемые в разбое. Один из боевиков оказал сопротивление при задержании силовиками.

    Автор: Ирина Селезнева
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