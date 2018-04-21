ВМС Украины заявили об учениях вблизи границ Крыма

Киев, 21 апреля. Военно-морские силы ВСУ провели учения вблизи границы с Крымом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ВМС в Facebook.

Отмечается, что эта была тренировка по отражению атаки на морское побережье.

«Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья», — отмечается в комментарии.

Согласно легенде учений, условный противник десантировался и атаковал морскую пехоту ВСУ. Отработали учебные упражнения и артиллерийские подразделения ВСУ.

Напомним, ранее СБУ отчиталась о проведении в Одесской области масштабных антитеррористических учений.