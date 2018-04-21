Меню
Украина
ВМС Украины заявили об учениях вблизи границ Крыма
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в России
Следующая новость
Загрузка...

    ВМС Украины заявили об учениях вблизи границ Крыма

    3460

    ВМС Украины заявили об учениях вблизи границ Крыма

    Киев, 21 апреля. Военно-морские силы ВСУ провели учения вблизи границы с Крымом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ВМС в Facebook.

    Отмечается, что эта была тренировка по отражению атаки на морское побережье.

    «Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья», — отмечается в комментарии. 

    Согласно легенде учений, условный противник десантировался и атаковал морскую пехоту ВСУ. Отработали учебные упражнения и артиллерийские подразделения ВСУ.

    Напомним, ранее СБУ отчиталась о проведении в Одесской области масштабных антитеррористических учений.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    31
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    967
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    9774
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    44465