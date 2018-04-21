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ЛНР предупредила Киев о контрмерах в случае нового обстрела техники для парада
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    ЛНР предупредила Киев о контрмерах в случае нового обстрела техники для парада

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    ЛНР предупредила Киев о контрмерах в случае нового обстрела техники для парада

    Луганск, 21 апреля. Народная милиция Луганской народной республики предупредила Киев, что предпримет решительные ответные меры в случае нового обстрела украинскими силовиками военной техники, готовящейся к параду 9 Мая.

    Об этом сообщил в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

    «В случае повторной попытки ВСУ нанести урон вооружению и технике, которая будет участвовать в параде Победы, мы оставляем за собой право на решительные контрмеры», — сказал он.

    Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Марочко добавил, что, если СММ ОБСЕ снова опубликует снимки и координаты техники в открытых источниках, ЛНР расценит это как целенаправленное информирование ВСУ с целью нанесения повторного артиллерийского удара.

    «СММ ОБСЕ многократно убеждалась, что та техника, которую они отображают в отчетах, безопасна и будет использоваться исключительно для проведения парада», — отметил он, предостерегая специалистов ОБСЕ от необдуманных действий.

    Напомним, 17 апреля в ЛНР сообщили о попытках украинских силовиков сорвать проведение парада Победы в республике. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ обстреляли готовящуюся к параду технику, используя информацию, которая ранее была опубликована наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Василий Котов
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