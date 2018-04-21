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В МЧС рассказали о жесткой посадке легкомоторного самолета в Хакасии
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    В МЧС рассказали о жесткой посадке легкомоторного самолета в Хакасии

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    В МЧС рассказали о жесткой посадке легкомоторного самолета в Хакасии

    Москва, 21 апреля. В Алтайском районе республики Хакасия произошло ЧП: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На региональном сайте МЧС РФ также появилась соответствующая информация.

    Согласно приведенным данным, в субботу в 16.35 со службы 112 поступила информация о том, что в районе дачного общества Орбита (2-3 км в сторону населенного пункта Кайбалы МО Алтайский район) произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета.

    В настоящее время уточняется информация по этому поводу.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что пассажирский самолет, летевший в Москву из Петербурга, приземлился с поврежденным фюзеляжем

     

    Автор: Тимур Румянцев
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