В МЧС рассказали о жесткой посадке легкомоторного самолета в Хакасии

Москва, 21 апреля. В Алтайском районе республики Хакасия произошло ЧП: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На региональном сайте МЧС РФ также появилась соответствующая информация.

Согласно приведенным данным, в субботу в 16.35 со службы 112 поступила информация о том, что в районе дачного общества Орбита (2-3 км в сторону населенного пункта Кайбалы МО Алтайский район) произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета.

В настоящее время уточняется информация по этому поводу.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что пассажирский самолет, летевший в Москву из Петербурга, приземлился с поврежденным фюзеляжем.