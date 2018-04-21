Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

В Армении продолжаются протесты против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Напомним, согласно конституции, Армения является парламентской республикой, где главой исполнительной власти является председатель правительства. Протестующие в Ереване избрали новую тактику, сообщает с места события корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

20 апреля участники акции перекрыли одну из основных транспортных артерий столицы Армении — проспект Месропа Маштоца — изобретенным на месте необычным способом. Как только на пешеходном переходе загорался зеленый свет, десятки людей устремлялись на проезжую часть. Пока они переходили улицу, на светофорах успевал загореться красный свет, однако многочисленная часть демонстрантов все еще шла по проезжей части. В результате проехать удавалось лишь нескольким автомобилям. Далее «переход через дорогу» повторялся уже с противоположной стороны улицы. Таким образом, формально активисты не нарушали закон, но заставили понервничать прибывших на место полицейских. Протестующие оставались на проспекте до начала большого митинга на площади Республики, куда затем проследовали к его началу. По данным оппозиции, на вечернем митинге 20 апреля в центре Еревана собралось около 2530 тысяч человек.

Тем не менее, без задержаний не обошлось и в этот день: согласно отчетам полиции, за различные правонарушения были задержаны 233 человека. Впрочем, все они были к вечеру отпущены. Это не касалось, однако, участника захвата Общественного радио Армении Тиграна Мазманяна, который по решению суда был арестован на два месяца. Активисту грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Кроме того, по этому же делу задержан 16-летний Эрик Хачатрян, которому пока не предъявлено обвинение.

Протестующие попытались перекрыть и другие улицы Еревана, а также дорогу на международный аэропорт Звартноц, однако эта трасса вскоре была разблокирована полицией.

Лидер протестующих, депутат Национального собрания (парламента) Армении Никол Пашинян, выступая перед митингующими, подчеркнул отсутствие антироссийской направленности протеста. При этом Пашинян, со ссылкой на якобы имевшее место заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявил, что Серж Саргсян «утратил поддержку России».

Отметим, ничего подобного ни Мария Захарова, ни другие российские официальные лица не заявляли. 19 апреля в ходе брифинга, комментируя армянские акции протеста, Захарова заявила следующее:

«Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле».

При этом лидер протестов Никол Пашинян отказывается от диалога с властями и требует немедленной остатки Саргсяна.

Тем временем новый премьер Армении продолжил формирование кабинета министров. Были назначены четыре министра нового правительства. Впрочем, кандидатуры глав ведомств оказались знакомыми — речь шла о переназначении Давида Арутяна (министр юстиции), Давида Тонояна (МЧС), Игнатия Аракеляна (министр сельского хозяйства) и Армена Амиряна (министр культуры) на посты, которые они занимали ранее. Также стало известно о переназначении Вигена Саргсяна на пост министра обороны и о назначении экс-главы правительства Карена Карапетяна на должность первого вице-премьера. Кроме того, 20 апреля было объявлено о планах действующего кабинета повысить в стране зарплаты и снизить подоходный налог к 1 января следующего года.

Также 20 апреля в Ереван прибыл Киликийский католикос Арам I, который встретился с Сержем Саргсяном и призвал протестующих к диалогу с властями, который, однако, по мнению предстоятеля армянской церкви, должен происходить «не на улице».

Серж Саргсян заявив о своей обеспокоенности происходящим в стране и призвал лидера акций протеста Никола Пашиняна к диалогу.

«Глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами, — говорится на официальном сайте премьера Армении. — Чтобы избежать необратимых потерь, призываю депутата Национального собрания Никола Пашиняна незамедлительно сесть за стол политического диалога и переговоров».

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Саргсян подчеркнул, что власти всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции протеста, однако происходящее в стране процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.