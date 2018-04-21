Вице-премьер Крыма назвал полуостров мостом сотрудничества между РФ и Сирией

Ялта, 21 апреля. Крым становится настоящим мостом сотрудничества между Россией и Сирией. Таким мнением, выступая на Ялтинской конференции в рамках Международного экономического форума, проходящего в эти дни на полуострове, поделился вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Он напомнил, что совсем скоро завершится строительство Крымского моста, переправы, которая откроет мощную транспортную линию, способную охватить всю Россию.

«Крым не только обретает через несколько недель мост. Крым становятся мостом сотрудничества между Россией и Сирией, потому что это самая близкая географическая территория, которая, действительно, самым активным образом может быть задействована для выстраивания всех транспортных потоков», — отметил Мурадов.

Он отметил, что перспективным является проект создания пассажирской линии, соединяющий главный порт Сирии Латакию и российские порты на Черном море.

Мурадов подчеркнул, что в сирийской продукции — особенно субтропической — нуждается вся Россия.

Ранее в рамках Ялтинской конференции, посвященной восстановлению Сирии после окончания военных действий, было объявлено о планах по созданию на полуострове зернового узла для сирийской продукции.