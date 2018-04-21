Москва, 21 апреля. СМИ раскрыли технические особенности iPhone SE 2. Как сообщает японский ресурс Macotakara, компания Apple может представить новый бюджетный смартфон в мае 2018 года.

По его данным, новая версия iPhone SE сохранит свои прежние параметры, в частности, 4-дюймовый IPS-экран, однако лишится стандартного 3,5 мм разъема для наушников. Также смартфон не получит особенностей флагманов Apple – двойную камеру и безрамочный дисплей, пишет «Инфореактор».

Работу iPhone SE 2 будет обеспечивать процессор Apple A10 Fusion. Объем память гаджета составит 2 Гб, также новинка получит камеру iPhone 7. Специалисты предполагают, что также смартфон могут оснастить защитой от влаги по стандарту IP67.

Напомним, ранее компания Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов. Их презентация ожидается с 4 по 8 июня в Сан-Хосе на конференции разработчиков WWDC 2018.