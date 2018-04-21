ВСУ наращивают силы на линии фронта в Донбассе — Народная милиция ЛНР

Луганск, 21 апреля. ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение и перебрасывать военных к линии разграничения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ситуация в Донбассе по-прежнему напряженная, киевские силовики стягивают запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение к линии разграничения

«Преступная киевская власть в очередной раз демонстрирует свое намерение решать конфликт на Донбассе исключительно силовым путем. Нами установлено очередное наращивание сил и средств противника в зоне так называемой АТО», — прокомментировал Марочко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, есть информация о том, что на станцию Рубежное прибыли шесть гаубиц 2С19 «Мста – С» калибром 152 миллиметра. Разведка также сообщает о десяти автомобилях и прибытии около сорока военных ВСУ. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки киевские силовики пять раз нарушили перемирие.