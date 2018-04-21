Полиция Омана сообщила подробности о смерти Avicii

Стокгольм, 21 апреля. Полиция оманского города Маскат сообщила, что не нашла следов преступления в смерти Тима Берглинга более известного как Avicii и поэтому не имеет подозреваемых, передает шведский телеканал SVT.

В полиции сообщили подробности о скоропостижной смерти 28-летнего шведского музыканта Avicii, которая шокировала его фанатов. Тим Берглинг умер 20 апреля в Оммане. Отмечается, что следов преступления нет, его смерть не имеет насильственного характера, подозреваемых нет.

«У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ», — сказал представитель полиции, знакомый с делом Берглинга.

Напомним, что диджей записал свой дебютный альбом в 2013 году, в него вошла песня «Wake me up», ставшая мировым хитом. Два года спустя Avicii заявил, что прекращает гастроли по стране и за рубежом. Однако он добавил, что не бросает музыку. Премьер-министр Швеци Стефан Левен принес свои соболезнования семье и близким артиста.