Меню
Весь мир
Полиция Омана сообщила подробности о смерти Avicii
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в России
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция Омана сообщила подробности о смерти Avicii

    124

    Полиция Омана сообщила подробности о смерти Avicii

    Стокгольм, 21 апреля. Полиция оманского города Маскат сообщила, что не нашла следов преступления в смерти Тима Берглинга более известного как Avicii и поэтому не имеет подозреваемых, передает шведский телеканал SVT.

    В полиции сообщили подробности о скоропостижной смерти 28-летнего шведского музыканта Avicii, которая шокировала его фанатов. Тим Берглинг умер 20 апреля в Оммане. Отмечается, что следов преступления нет, его смерть не имеет насильственного характера, подозреваемых нет.

    «У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ», — сказал представитель полиции, знакомый с делом Берглинга.

    Напомним, что диджей записал свой дебютный альбом в 2013 году, в него вошла песня «Wake me up», ставшая мировым хитом. Два года спустя Avicii заявил, что прекращает гастроли по стране и за рубежом. Однако он добавил, что не бросает музыку. Премьер-министр Швеци Стефан Левен принес свои соболезнования семье и близким артиста.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    31
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    984
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    10128
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    44543