Сирия новости 21 апреля 16.30: первые автобусы с боевиками вышли из Восточного Каламуна, при взрыве в Идлибе погибло три мирных жителя

Сирия, 21 апреля. Первые автобусы с боевиками покинули Восточный Каламун, при взрыве в Идлибе погибло трое гражданских, колонная военной техники международной коалиции прибыла в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: бьют по ИГ1 в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, обстреливает Аль-Фуа и Кефраю.

«Джебхат Тахрир Сурия»: атакует «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе.

Курды: получили большое количество техники в Хасаке.

Провинция Дамаск

Первые автобусы с боевиками, сдавшими сирийской армии позиции в Восточном Каламуне, выехали в направлении Джараблуса, передает местный Telegram-канал (@Syria_2_4). По сведениям автора публикации, в течение сегодняшнего дня Дамаск должны покинуть 3200 исламистов и членов их семей.

В южной части региона продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@yqeenagency), что ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации ИГИЛовцев в районе Хаджар аль-Асвад.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо в результате атаки неизвестных боевиков был ликвидирован один из командиров радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» Абу аль-Бара. Об этом пишет информационное агентство Almanar News.

В западной части региона продолжаются столкновения между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что исламисты «Джебхат Фатх аш-Шам»1 обезвредили три СВУ, заложенные на трассе Кафр Кармин — Аль-Атареб. По сведениям местных активистов, организовать взрывы пытались члены «Тахрир Сурия».

Провинция Идлиб

В населенном пункте Аль-Зоф, расположенном к северо-западу от Джиср аш-Шугура, прогремел взрыв. По данным информагентства Almanar News, в результате происшествия погибло три мирных жителя поселения.

Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» ведут артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Тирманин на севере провинции Идлиб. О столкновениях радикальных коалиций пишет Almanar News.

Ранее сообщалось, что исламисты «Ан-Нусры» продолжают обстреливать города Аль-Фуа и Кефрая.

Провинция Хасака

Возглавляемая США международная коалиция направила большое количество военной техники для курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в провинцию Хасака. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@soheb9933), что конвой прошел через контрольно-пропускной пункт Фиш Хабур на сирийско-иракской границе.

Ранее сообщалось, что мирное население Хасаки вышло на митинги против агрессии США. Жители региона выразили поддержку Сирийской арабской армии (САА) и правительству Башара Асада.

Ирак

На западе Багдада сдетонировало СВУ, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента два мирных жителя иракской столицы получили ранения.

Еще один взрыв прогремел в северо-восточной части провинции Дияла, пишет информагентство Iraqi News. При разрыве мины погиб один солдат иракской армии, пострадало еще трое военнослужащих.

На границе с Сирией продолжается операция «Хашд аш-Шааби» против террористов ИГИЛ1. По данным Iraqi News, в новом столкновении с ИГ ополченцы уничтожили 18 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)