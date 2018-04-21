21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Китай, где обсудит визит в страну российского президента Владимира Путина. Также глава внешнеполитического ведомства проведет переговоры с китайским коллегой Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встреч основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия.

В Крыму высадили аллею мира и дружбы в знак побратимства Ялты и Латакии 52 оливковых дерева в знак мира и дружбы России и Сирии высадили в Ялте. В крымском городе-побратиме Латакии открылась аллея российско-сирийской дружбы. Большая делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском форуме. В состав делегации также вошли министры сирийского правительства и представители крупного бизнеса.

В Госдуме РФ провели тест по истории победы над фашизмом Международная акция — тест по истории победы над фашизмом, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, — прошла сегодня в Госдуме. Участниками теста в этом году были представители нижней палаты парламента, студенты московских вузов и школьники. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Альфии Когогиной, тест по истории победы над фашизмом пройдёт более чем на 8 тысячах площадках, в нем примет участие более полумиллиона человек.