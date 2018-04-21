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21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику
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    21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику. В Крыму высадили аллею мира и дружбы в знак побратимства Ялты и Латакии. В Госдуме РФ провели тест по истории победы над фашизмом. На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дорошина.
    14:15 21 Апреля 2018
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    Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Китай, где обсудит визит в страну российского президента Владимира Путина. Также глава внешнеполитического ведомства проведет переговоры с китайским коллегой Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встреч основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия.

    В Крыму высадили аллею мира и дружбы в знак побратимства Ялты и Латакии

    21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    52 оливковых дерева в знак мира и дружбы России и Сирии высадили в Ялте. В крымском городе-побратиме Латакии открылась аллея российско-сирийской дружбы. Большая делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском форуме. В состав делегации также вошли министры сирийского правительства и представители крупного бизнеса.

    В Госдуме РФ провели тест по истории победы над фашизмом

    21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    Международная акция — тест по истории победы над фашизмом, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, — прошла сегодня в Госдуме. Участниками теста в этом году были представители нижней палаты парламента, студенты московских вузов и школьники. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Альфии Когогиной, тест по истории победы над фашизмом пройдёт более чем на 8 тысячах площадках, в нем примет участие более полумиллиона человек.

    На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дорошина

    21 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров посетит Китайскую Народную Республику

    Сегодня, на 84-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса Нина Дорошина. На днях актриса выписалась из московской больницы после госпитализации с жалобами на боли в сердце. Но опять лечь в больницу, как ей предложили врачи, отказалась. Дорошина служила в московском театре «Современник». За свою карьеру она снялась более чем в 20 фильмах, а широкую известность и зрительскую любовь получила в 1984 году, сыграв главную роль в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

     

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