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ВСУ устроили постановочные обстрелы в районе Попасной — ЛНР
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    ВСУ устроили постановочные обстрелы в районе Попасной — ЛНР

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    ВСУ устроили постановочные обстрелы в районе Попасной — ЛНР

    Луганск, 21 апреля. В ЛНР рассказали о постановочных обстрелах со стороны ВСУ. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ устроили провокацию в районе Попасной.

    «Нами отмечен ряд постановочных обстрелов, целью которых является дискредитация подразделений Народной милиции ЛНР», — сообщил Марочко.

    Он рассказал, что украинские военнослужащие закладывают тротиловые шашки, а затем подрывают их. Взрывы впоследствии фиксируются как якобы нарушения режима прекращения огня со стороны ВС ЛНР.

    Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ не менее 5 раз нарушили перемирие в ЛНР. Огонь велся с применением вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Автор: Федор Веснин
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