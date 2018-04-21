ВСУ устроили постановочные обстрелы в районе Попасной — ЛНР

Луганск, 21 апреля. В ЛНР рассказали о постановочных обстрелах со стороны ВСУ. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ устроили провокацию в районе Попасной.

«Нами отмечен ряд постановочных обстрелов, целью которых является дискредитация подразделений Народной милиции ЛНР», — сообщил Марочко.

Он рассказал, что украинские военнослужащие закладывают тротиловые шашки, а затем подрывают их. Взрывы впоследствии фиксируются как якобы нарушения режима прекращения огня со стороны ВС ЛНР.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ не менее 5 раз нарушили перемирие в ЛНР. Огонь велся с применением вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.