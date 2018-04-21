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Новости Сирии
Будущих чиновников Сирии должны готовить в России, а не в США — Ковитиди
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    Будущих чиновников Сирии должны готовить в России, а не в США — Ковитиди

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    Будущих чиновников Сирии должны готовить в России, а не в США — сенатор

    Ялта, 21 апреля. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что будущие кадры правительства Сирии должны воспитываться в России, а не в США. Такое мнение она высказала в ходе сирийской конференции в Ялте.

    В Крыму в рамках Ялтинского международного экономического форума проходит сирийская конференция. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, дети сирийских военных, чьи отцы погибли в боевых действиях на территории Сирии, будут обучаться в России. Первый набор сирийских детей пройдет 1 сентября 2018 года.

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ходе конференции заявила, что «будущие кадры правительства Сирии должны воспитываться в Сирии, а не в США». По ее словам, сирийских учеников уже готовы принять в Петербурге, Перми и других городах РФ.

    Ранее сообщалось, что в Ялте и Латакии заложили аллею дружбы и между народа России и Сирии. Губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем поблагодарил РФ за помощь его стране и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей.

    Будущих чиновников Сирии должны готовить в России, а не в США — сенатор

    Автор: Евгения Авраменко
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