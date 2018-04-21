Ученые разработали родинку для определения рака на ранних стадиях

Москва, 21 апреля. Ученые из Швейцарской технической школы Цюриха разработали новую методику диагностики онкологических заболеваний.

Специалисты полагают, что большинство онкологических заболеваний можно вылечить на ранних стадиях. Но люди узнают о своем диагнозе, когда лечить заболевание становится сложнее.

Новая разработанная учеными технология позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Так, если в организме человека происходят какие-то характерные изменения, то особые модифицированные клетки получают сигнал об этом. В результате чего на коже будет образовываться заметная родинка. Статья о новой технологии, которая основанна на работе взаимосвязанных клеток, опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи отмечают, что при появлении такого рода родинки не стоит сразу думать, что это онкологическое заболевание, сообщает «ПолитЭксперт».