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ДНР: половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ
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    ДНР: половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

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    ДНР: половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

    Донецк, 21 апреля. Утром в субботу подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых минометов по Докучаевску. По данным оперативного командования Донецкой народной республики, в результате обстрела часть города оказалась обесточена.

    Как говорится в сообщении командования, ВСУ обстреливали Докучаевск из вооружения БМП и минометов калибра 120 мм с 10.30 до 11.55. 

    «В результате была выведена из строя трансформаторная подстанция, что послужило причиной обесточивания половины города», — отметили в командовании.

    Информация об обстреле продолжает уточняться. Всего по Докучаевску было выпущено 12 мин. 

    Напомним, за последние сутки Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала пять обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков.

    Автор: Тимур Румянцев
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