ДНР: половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 21 апреля. Утром в субботу подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых минометов по Докучаевску. По данным оперативного командования Донецкой народной республики, в результате обстрела часть города оказалась обесточена.

Как говорится в сообщении командования, ВСУ обстреливали Докучаевск из вооружения БМП и минометов калибра 120 мм с 10.30 до 11.55.

«В результате была выведена из строя трансформаторная подстанция, что послужило причиной обесточивания половины города», — отметили в командовании.

Информация об обстреле продолжает уточняться. Всего по Докучаевску было выпущено 12 мин.

Напомним, за последние сутки Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала пять обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков.