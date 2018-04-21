Крым намерен сделать у себя зерновой узел для сирийской продукции

Ялта, 21 апреля. В Ливадийском дворце Ялты продолжается конференция, посвященная восстановлению Сирии после окончания военных действий. Заместитель председателя совета министров республики Крым, постоянный представитель Республики при президенте Георгий Мурадов рассказал, как Крым может стать транспортным узлом для российско-сирийской торговли. Подробнее корреспондент ФАН из Ливадийского дворца.

«Крым не просто обретает через несколько недель мост – Крым становится мостом сотрудничества между Россией и Сирией, потому что это самая близкая географическая территория, которая самым активным образом может быть задействована в транспортных потоках, – заявил Мурадов. – Мы рассчитываем делать зерновой хаб в Крыму для всей продукции, которая производится в Сирии. Здесь может быть организована постоянно действующая транспортная линия, которая охватит не только полуостров Крым, но пойдет на всю Россию».

По словам Мурадова, есть смысл восстановить пассажирскую и грузовую линию между Латакией и черноморскими портами России.

«У нас в Крыму пять серьезных портов, и они могут обрести новые терминалы, генеральные грузы, контейнерные перевозки, – сказал он. – В субтропической продукции Сирии нуждается вся страна, и крымские порты в этом смысле будут наиболее загружены».

Мурадов передал сирийской делегации послание народу Сирии, поддержку и солидарность от имени России.