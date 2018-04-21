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Министр экономики Сирии рассказал, в какие сферы сирийцы ждут инвестиций от России
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    Министр экономики Сирии рассказал, в какие сферы сирийцы ждут инвестиций от России

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    Министр экономики Сирии рассказал, в какие сферы сирийцы ждут инвестиций от России

    Москва, 21 апреля. В Ливадийском дворце Ялты проходит конференция, посвященная восстановлению послевоенной Сирии, в ней принимают участие как крымские министры, так и сирийская делегация из 80 человек. Министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль перечислил те сферы экономики страны, которым особенно необходимы инвестиции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Глава республики Крым Сергей Аксенов поприветствовал всех в историческом месте Крыма, где проходила знаменитая ялтинская конференция 1945 года, многосторонняя встреча представителей антигитлеровской коалиции.

    «В Ливадийском дворце такая аура, что я надеюсь, мы и сегодня примем исторические решения, — заявил он. —  Даже то, что мы здесь на форуме наметили, может стать основой дальнейшего развития отношений Сирии и России, восстановления Сирии в послевоенное время. Я надеюсь, что военные действия скоро завершатся и сирийское государство перейдет к мирной жизни».

    Министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил своих сирийских коллег и перечислил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

    «Вчера на форуме я рассказал, что претерпела сирийская республика в ходе западной агрессии, и какие потери понесла в экономическом потенциале, — сказал министр. — Мы потеряли в области сельского хозяйства, промышленности, и вообще нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Сегодня наш самый животрепещущий вопрос — это инвестиции. Наши провинции ожидают возрождения после войны». 

    По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.

    «Это продукты, в которых нуждается сирийский рынок, — заключил министр экономики Сирии, — Благодаря России мы надеемся восстановить то, что разрушено».

    Как стало известно ФАН, уже в скором времени несколько контейнеров с осветительными приборами, электрокабелями, лампами и мачтами прибудет в Сирию.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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