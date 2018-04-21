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ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе
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    ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

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    ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

    Москва, 21 апреля. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН назвало число погибших мирных жителей в Донбассе. По его данным, с начала конфликта его жертвами стали более 2500 тысяч мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

    «Четыре года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили свыше 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день», — говорится в сообщении УКГВ, опубликованном в Twitter.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Всего за это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Мировое сообщество неоднократно пыталось урегулировать ситуацию в Донбассе. В частности, в этих целях были заключены минские соглашения, вводятся режимы перемирия. Однако Киев регулярно нарушает достигнутые договоренности. Из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Автор: Василий Котов
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