ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

Москва, 21 апреля. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН назвало число погибших мирных жителей в Донбассе. По его данным, с начала конфликта его жертвами стали более 2500 тысяч мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

«Четыре года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили свыше 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день», — говорится в сообщении УКГВ, опубликованном в Twitter.

#Украина: 4 года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили свыше 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день https://t.co/XY1EZYj1MO — ООН (@UnitedNationsRU) April 20, 2018

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Всего за это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Мировое сообщество неоднократно пыталось урегулировать ситуацию в Донбассе. В частности, в этих целях были заключены минские соглашения, вводятся режимы перемирия. Однако Киев регулярно нарушает достигнутые договоренности. Из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.