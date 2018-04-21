Лидер System of a Down призвал оппозицию Армении избегать термина «цветная революция»

Ереван, 21 апреля. Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал участников акций протеста в Армении избегать термина «цветная революция».

В Армении с 13 апреля начались акции протеста против избрания главой правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. 16 апреля митингующие попытались прорваться сквозь оцепление, в столкновения пострадали десятки человек. 17 апреля демонстранты заявили о начале «бархатной революции».

«У меня есть несколько советов: первое, держаться подальше от терминологии «цветной революции», так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом», — прокомментировал происходящее Серж Танкян.

Отметим, что вопреки протестам парламент избрал Саргсяна новым премьером. В Армении стремятся к расширению полномочий главы правительства.

Как отметил новый премьер в интервью телеканалу «Шант», власти с пониманием относятся к недовольству митингующих, но не позволят создать в стране атмосферу вседозволенности. Саргсян подчеркнул, что мирные акции протеста — это частое явление в других странах мира. Армения не стала исключением, однако власти не дадут протесту вылиться в незаконные акции и беспорядки.