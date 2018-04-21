Меню
Весь мир
Лидер System of a Down призвал оппозицию Армении избегать термина «цветная революция»
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в России
Следующая новость
Загрузка...

    Лидер System of a Down призвал оппозицию Армении избегать термина «цветная революция»

    123

    Лидер System of a Down призвал оппозицию Армении избегать термина «цветная революция»

    Ереван, 21 апреля. Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал участников акций протеста в Армении избегать термина «цветная революция».

    В Армении с 13 апреля начались акции протеста против избрания главой правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. 16 апреля митингующие попытались прорваться сквозь оцепление, в столкновения пострадали десятки человек. 17 апреля демонстранты заявили о начале «бархатной революции».

    «У меня есть несколько советов: первое, держаться подальше от терминологии «цветной революции», так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом», — прокомментировал происходящее Серж Танкян. 

    Отметим, что вопреки протестам парламент избрал Саргсяна новым премьером. В Армении стремятся к расширению полномочий главы правительства.

    Как отметил новый премьер в интервью телеканалу «Шант», власти с пониманием относятся к недовольству митингующих, но не позволят создать в стране атмосферу вседозволенности. Саргсян подчеркнул, что мирные акции протеста — это частое явление в других странах мира. Армения не стала исключением, однако власти не дадут протесту вылиться в незаконные акции и беспорядки.

    Лидер System of a Down призвал оппозицию Армении избегать термина «цветная революция»

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    31
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    984
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    10128
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    44543