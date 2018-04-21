Подарок судьбы: актер Александр Михайлов рассказал об уникальности Дорошиной

Москва, 21 апреля. Российский и советский актер Александр Михайлов назвал Нину Дорошину уникальной актрисой. Он подчеркнул, что ее смерть стала огромной потерей для всего отечественного театра и кинематографа.

Александр Михайлов рассказал радио «Комсомольская правда», что Нина Дорошина была уникальной актрисой, уникальным явлением в искусстве, и в театральной жизни, и в кинематографе.

«То, что я с ней снимался, для меня это был подарок судьбы. Она, действительно, уникальная. Все до сих пор вспоминают и цитируют «Любовь и голуби», и Нина там была первым номером, это однозначно», — цитирует «Комсомольская правда» Михайлова.

Накануне Нине Дорошиной стало плохо, ей предложили госпитализацию, но актриса отказалась. «Пятому каналу» удалось связаться со звездой фильма «Любовь и голуби». Актриса заверила, что с ней все нормально.

«Я взрослый, больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Всё нормально, всё в порядке. Я жива, здорова. Дома», — заявила актриса.

Напомним, что Народная артистка РСФСР скончалась утром в субботу, 21 апреля. Ей было 83 года.