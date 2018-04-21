Стала известна причина задержания россиянина в Осло

Москва, 21 апреля. Норвежские полицейские задержали россиянина в Осло. Причиной задержания стало обнаружение подозрительного предмета. Правоохранители считают, что мужчина мог быть причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ.

Как передает телеканал NTB, 40-летний уроженец Чечни был задержан правоохранителями после обыска в одной из квартир в Осло. Обратившиеся в полицию сообщали, что в квартире находится некий пострадавший, которому нужна помощь.

При обыске полицейские обнаружили подозрительный предмет, который и стал основанием для задержания россиянина. В квартире мужчина не проживает, в ней он находился вместе с двумя другими людьми.

Уточняется, что у задержанного россиянина есть раны, норвежской полиции он известен. После допроса правоохранители намерены обратиться в суд с просьбой о заключении задержанного под стражу.