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Стала известна причина задержания россиянина в Осло
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    Стала известна причина задержания россиянина в Осло

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    Стала известна причина задержания россиянина в Осло

    Москва, 21 апреля. Норвежские полицейские задержали россиянина в Осло. Причиной задержания стало обнаружение подозрительного предмета. Правоохранители считают, что мужчина мог быть причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ.

    Как передает телеканал NTB, 40-летний уроженец Чечни был задержан правоохранителями после обыска в одной из квартир в Осло. Обратившиеся в полицию сообщали, что в квартире находится некий пострадавший, которому нужна помощь.  

    При обыске полицейские обнаружили подозрительный предмет, который и стал основанием для задержания россиянина. В квартире мужчина не проживает, в ней он находился вместе с двумя другими людьми.

    Уточняется, что у задержанного россиянина есть раны, норвежской полиции он известен. После допроса правоохранители намерены обратиться в суд с просьбой о заключении задержанного под стражу.

    Автор: Василий Котов
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