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Глава «Лаборатории Касперского» обвинил Twitter в политической цензуре
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    Глава «Лаборатории Касперского» обвинил Twitter в политической цензуре

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    Глава «Лаборатории Касперского» обвинил Twitter в политической цензуре

    Москва, 21 апреля. Глава российской IT-компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский потребовал руководство Twitter разъяснить ситуацию с запретом на рекламу услуг компании, об этом он написал в своем блоге LiveJournal.

    Twitter в конце января сообщил, что вводит запрет на рекламу официальных аккаунтов «Лаборатории Касперского», где анонсируются посты по кибербезопасности. В письме отмечалось, что российская компания работает по бизнес-модели, которая якобы не соответствует стандартам приемлемой рекламы.

    Касперский потребовал объяснить ситуацию, но получил «только отписку с тем же текстом». Он считает, что возможно ограничения связаны с политической цензурой. 

    «Если произошла ошибка, то это надо открыто признать. Это развеет опасения о возможном введении политической цензуры»,— сказал глава компании.

    Касперский считает, что необходимо убрать пункты из правил микроблога, которые ограничивают доступ легального бизнеса без объяснения причин. Напомним, что в США запретили госучреждениям пользоваться ПО из «Лаборатории Касперского».

    Автор: Ирина Селезнева
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