Глава «Лаборатории Касперского» обвинил Twitter в политической цензуре

Москва, 21 апреля. Глава российской IT-компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский потребовал руководство Twitter разъяснить ситуацию с запретом на рекламу услуг компании, об этом он написал в своем блоге LiveJournal.

Twitter в конце января сообщил, что вводит запрет на рекламу официальных аккаунтов «Лаборатории Касперского», где анонсируются посты по кибербезопасности. В письме отмечалось, что российская компания работает по бизнес-модели, которая якобы не соответствует стандартам приемлемой рекламы.

Касперский потребовал объяснить ситуацию, но получил «только отписку с тем же текстом». Он считает, что возможно ограничения связаны с политической цензурой.

«Если произошла ошибка, то это надо открыто признать. Это развеет опасения о возможном введении политической цензуры»,— сказал глава компании.

Касперский считает, что необходимо убрать пункты из правил микроблога, которые ограничивают доступ легального бизнеса без объяснения причин. Напомним, что в США запретили госучреждениям пользоваться ПО из «Лаборатории Касперского».