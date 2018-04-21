У блогосферы появилось новое развлечение — издевательства над Роскомнадзором, который «провинился» лишь в том, что честно выполняет решение суда о блокировке мессенджера Telegram за демонстративный отказ его владельца Павла Дурова соблюдать российское законодательство и не менее демонстративный отказ идти на любые переговоры в поиске компромисса. При этом утверждения, что Роскомнадзор, пытаясь заблокировать Telegram, якобы нанес ущерб непричастным ресурсам, на самом деле является лукавством. Большая часть сообщений о якобы сбоях в крупных банках, торговых сетях и т.д. была оперативно опровергнута, что, однако, не остановило потоки обвинений и шуток в адрес руководства Роскомнадзора, больше похожих на травлю. А все проблемы, возникшие у ресурсов помельче, связаны не с Роскомнадзором, а с тем, что руководители IT-отделов этих компаний прикрывают свои собственные ошибки «внешними причинами», отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов.

«То, что является стандартной IT-инфраструктурой, должно быть надежно защищено, и блокировка Telegram тут совершенно ни при чем, — отметил эксперт. — Руководители IT-отделов компаний, пользующихся американским хостингами для хранения данных, должны были предвидеть возможность возникновения подобной ситуации и постараться хранить свои данные, скажем так, поближе».

По мнению аналитика, паника, устроенная в соцсетях в связи с блокировкой Telegram, намеренно раздувается — ничего катастрофичного не происходит.

«Думаю, рано или поздно вся эта история разрешится, но, подчеркну — все разговоры про якобы «ущерб», нанесенный Интернету блокировкой Telegram, сильно преувеличены и больше напоминают спланированную атаку на Роскомнадзор», — подчеркнул эксперт.

В соцсетях уже шутят по поводу нелепости обвинений в адрес РКН, отметил аналитик.

«Уже даже пишут, что Роскомнадзор в своей битве с Telegram «выключил» или «включил» дождь, — рассказал Асафов. — Сервисы, которые якобы страдают от каких-то отключений, конечно не виноваты, что пользуются частью общемировой инфраструктуры, но они должны были лучше подготовиться, поскольку есть такое понятие, как цифровая безопасность страны, о которой нельзя забывать. Поэтому не надо пытаться перекладывать свою ответственность на Роскомнадзор».

«Но в любом случае я не вижу ситуацию трагичной, как ее преподносят в Интернете: что якобы из-за блокировки Telegram «все сломалось», «все ужасно», «кошмар»! — Весь этот трагизм явно надуманный. Думаю, ситуация разрешится в ближайшее время, выводы будут сделаны, и в дальнейшем подобных историй удастся избежать», — подчеркнул Александр Асафов.

Ранее в соцсетях развернулась настоящая травля Роскомнадзора в связи с блокировкой Telegram. В ход пошли переделанные фрагменты из мультфильма «Ну, погоди!», атака на сервис Google Maps, где название Роскомнадзора и другие данные, касающиеся этого ведомства, оскорбительно искажались, и т.д. При этом из владельца Telegram Павла Дурова уже поспешили сделать героя — то ли Нео из «Матрицы», то ли протокольный дроид C-3PO и «Звездных войн»… Но Дуров отнюдь не герой, он заботится только о финансовой составляющей своего проекта, считает бывший партнер владельца Telegram Антон Розенберг.

«Пока, к сожалению, в этой истории проигрывают все. И в первую очередь законопослушные пользователи, которые используют Telegram», — отметил Розенберг в интервью RT.