В Барнауле похоронили двух детей и отца, погибших в «Зимней вишне»

Барнаул, 21 апреля. В Барнауле состоялась церемония прощания со школьниками и их отцом, которые погибли в результате пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово.

9-летняя Арина и 15-летний Егор Сидоров во время каникул гостили у отца Дениса Сидорова в Кемерово. В тот самый день, 25 марта, они пошли в кинотеатр ТЦ. Все трое погибли при пожаре.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте регионального правительства, на траурной церемонии побывал глава администрации Барнаула Сергей Дугин, губернатор Александр Карлин и представители органов власти региона и города. Жители столицы Алтайского края пришли с цветами и траурными венками, чтобы выразить соболезнования, поддержать родных и близких.

Как сообщает издание «газета Кемерова», арендаторы, признанные потерпевшими в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», получат субсидии в размере 300 000 рублей на продолжение бизнеса.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным СК РФ, в огне погибли 60 человек, более 40 из них дети. Еще 79 человек пострадали.