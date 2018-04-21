Взрыв произошел на спортивной площадке в Киеве

Киев, 21 апреля. На спортивной площадке во дворе жилых домов в Киеве произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает полиция города.

Инцидент произошел утром в субботу. Как уточнили в пресс-службе киевской полиции, о хлопке, похожем на взрыв, в Днепровском районе на улице Пожарского в 8.04 утра сообщил мужчина. Выехавшие на вызов специалисты обнаружили на месте детали самодельного взрывного устройства.

«В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.

Остатки самодельного взрывного устройства были изъяты правоохранительными органами. Они будут отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.