Кобзон назвал мракобесием отказ в выдаче виз артистам Большого театра

Москва, 21 апреля. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по культуре, певец Иосиф Кобзон назвал мракобесием отказ в выдаче американских виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.

Иосиф Кобзон в беседе с RT заявил, что бороться с этим бесполезно, так как это мракобесие.

«Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведет», — подчеркнул певец.

Напомним, что прима-балерина Ольга Смирнова и первый солист балетной труппы Якопо Тисси должны были отправиться в Нью-Йорк на выступление. Но получили отказ в выдаче американских виз.

В МИД РФ сообщили, что даже во времена «холодной войны» до такого не доходило. Так, искусство помогало людям лучше узнать друг друга и растопить «лед недоверия», снижать напряженность в отношениях государств. Отмечается, что гастроли отечественных творческих коллективов всегда были «визитной карточкой» России.

«Однако сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что в связи с такой ситуацией «остается только выразить сожаление подобной политиков Вашингтона».