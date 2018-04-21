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Вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии в Варшаве
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    Вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии в Варшаве

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    Вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии в Варшаве

    Варшава, 21 апреля. Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы подвергся нападению со стороны вандалов, которые закрасили его красной краской. 

    Все свои действия злоумышленники сняли на видео, которое впоследствии разместили в Сети. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди потребовавшие «прекратить осквернение мемориала» и выступившие в защиту памятника. Вандалы ответили на это тем, что памятник уже нелегален согласно новому закону о декоммунизации.

    По словам лидера общественной организации «Польско-российское братство» Петра Радтке, а акте вандализма участвовали около 12 членов «псевдопатриотической организации».

    «Я собираюсь заявить на них в прокуратуру», — подчеркнул Радтке, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сравнила с варварством снос памятников тем, кто погиб в ходе борьбы с фашизмом, в ряде государств. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла Польши Влодзимежа Марчиняка, который заявил, что «художественно убогие» советские памятники не следует сохранять.

    Автор: Тимур Румянцев
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