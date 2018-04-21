Вандалы осквернили памятник Благодарности Красной армии в Варшаве

Варшава, 21 апреля. Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы подвергся нападению со стороны вандалов, которые закрасили его красной краской.

Все свои действия злоумышленники сняли на видео, которое впоследствии разместили в Сети. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди потребовавшие «прекратить осквернение мемориала» и выступившие в защиту памятника. Вандалы ответили на это тем, что памятник уже нелегален согласно новому закону о декоммунизации.

По словам лидера общественной организации «Польско-российское братство» Петра Радтке, а акте вандализма участвовали около 12 членов «псевдопатриотической организации».

«Я собираюсь заявить на них в прокуратуру», — подчеркнул Радтке, передает ТАСС.

Напомним, накануне сообщалось, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сравнила с варварством снос памятников тем, кто погиб в ходе борьбы с фашизмом, в ряде государств. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла Польши Влодзимежа Марчиняка, который заявил, что «художественно убогие» советские памятники не следует сохранять.