Умело вовлекает США: Пушков прокомментировал «умный ход» лидера КНДР по ядерному оружию

Москва, 21 апреля. Сенатор Алексей Пушков считает, что отказ от ядерных испытаний является умным шагом лидера КНДР Ким Чен Ына. Парламентарий отметил, Пхенчхан умело вовлекает Вашингтон в диалог.

Ким Чен Ын заявил ранее, что его страна замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также сворачивает работу ядерного полигона на севере КНДР Алексей Пушков назвал это «умным шагом», который помогает северокорейскому лидеру повысить свой статус.

«Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера», — написал парламентарий в микроблоге Twitter.

Отказ от ядерных испытаний сам по себе является умным шагом, поскольку ядерный потенциал Пхенчхана уже создан. Кроме того, Ким Чен Ын движется по пути снижения напряженности на Корейском полуострове, сохраняя свой главный козырь. Напомним, что в конце марта северокорейский лидер совершил свой первый международный визит, он посетил Китай.