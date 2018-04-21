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Главы МИД СОШ уделят повышенное внимание Афганистану, Сирии и КНДР на встрече в Пекине
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    Главы МИД СОШ уделят повышенное внимание Афганистану, Сирии и КНДР на встрече в Пекине

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    Главы МИД СОШ уделят повышенное внимание Афганистану, Сирии и КНДР на встрече в Пекине

    Москва, 21 апреля. На предстоящем заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества будет уделено повышенное внимание координации позиций по ситуации в Афганистане, Сирии, на Корейском полуострове и иранской ядерной сделке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Пекине 24 апреля.

    «Повышенное внимание будет уделено вопросам дальнейшей координации позиций государств-членов ШОС по таким проблемам, как ситуация в Афганистане и Сирии, выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ядерная проблема Корейского полуострова», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

    На встрече министры обсудят первоочередные задачи и приоритетные направления деятельности Шанхайской организации сотрудничества, а также актуальные глобальные и региональные вопросы. Встреча откроется завершающим этапом подготовки заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое должно пройти 9-10 июня в Циндао.

    Министры также рассмотрят ход согласования документов и решений, которые планируется представить на рассмотрение глав государств. Так, в подготовленный перечень вошли 20 проектов. Кроме этого министрам предстоит утвердить план действий на 2018-2020 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС.

    «Приоритетным вектором деятельности ШОС остается сфера безопасности. Ведется подготовка Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на очередной период с 2019 по 2021 годы, Совместного обращения глав государств к молодежи и Программы действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур, Антинаркотической стратегии ШОС на период до 2023 года и программы действий по ее выполнению», — сообщает пресс-служба МИД России.

    Автор: Дарья Смолина
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