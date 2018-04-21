Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

Наибольшее внимание мирового сообщества на этой неделе было приковано к ситуации вокруг Сирии. О том, как теперь развиваются международные отношения, и о других важных событиях на международной арене на ФАН-ТВ, в традиционном выпуске новостей «Мир за неделю».

В начале недели по сирийским аэродромам вновь был нанесен ракетный удар. Однако вторая атака оказалась еще менее эффективной – системы ПВО перехватила большую часть снарядов. Примечательно, что в момент атаки проходили переговоры о выходе боевиков из района Думейра.

Не задалась повторная атака и у ВМС Великобритании. Подлодка HMS Astute не сумела занять нужный квадрат и выпустить крылатые ракеты. Причиной срыва поставленной задачи стал военно-морской флот России. Фрегаты и подлодки преследовали британскую субмарину, оставаясь невидимыми до последнего момента. К слову, на Западе российские подлодки негласно именуют «Черными дырами».

Примечательно, что атака на Сирию состоялась перед прибытием туда специалистов Организации по запрещению химического оружия. В городе Дума миссия ОЗХО должна была разобраться в деле о применении химического оружия. Опровергать инцидент делегация не спешит, но и доказательств по-прежнему никаких.

Не нашли подтверждения и журналисты одного из Американских телеканалов, проводившие собственное расследование. Напомним, Запад опирается на видеозаписи, на которых якобы запечатлены последствия применения химоружия. Местные жители и врачи рассказали корреспонденту Пирсону Шарпу, что после так называемых «документальных съемок», все пострадавшие собрали свои вещи и ушли домой.

Возможно, членов совета безопасности ООН убедит история мальчика Хасане Диабе. Юный сириец участвовал в постановочном ролике группы «Белые каски», в качестве жертвы химической атаки. С информацией об этом выступил полпред России при ООН Василий Небензя. Мальчика вынудили принять участие в съемках, воспользовавшись тем, что его семья голодала. За свою роль он получил рис, финики и печенье. Отец Хасана также подтвердил, что сюжет был постановкой — никакой химической атаки в сирийской Думе не было.

Тем временем при освобождении сирийского города Дума были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском городе Солсбери. Об этом сообщил МИД России.

«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств», — высказалась по этому поводу официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в этом году не будет принимать участие в тендере на контракт по перевозке военных грузов. До этого, отметим, российское предприятие этот тендер всегда выигрывало, и грузы Североатлантического альянса перевозили 17 самолетов Ан-124. Французские журналисты считают, что новое положение вещей нанесет серьезный удар по армии, которая в вопросах перевозки вертолетов и танков сегодня зависима от России.

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых ограничительных мер против России. Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, санкции должны были коснуться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, якобы способствовавшие развитию «химического оружия»

Украинские силовики за прошедшую неделю десятки раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрел, в том числе, попала Донецкая фильтровальная станция, есть пострадавшие. Подобные действия ставят под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек. Действия ВСУ вызвали осуждение США. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт призывает обе стороны конфликта дать рабочим доступ на станцию, чтобы провести ремонт и не допустить гуманитарного кризиса. Кроме того, Госдеп считает, что все вооруженные формирования должны оставить свои позиции вокруг важных объектов гражданской инфраструктуры.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по украинской экономике на текущий год. Согласно аналитике МВФ рост среднегодовой инфляции достигнет уровня в 11%. А вот рост ВВП упадет с 4х до 3,3%. К слову, ранее глава Минфина «незалежной» Александр Данилюк заявил, что Киев уже в мае-июне может получить от МВФ 2 млн долларов. Фонд, по его словам, «ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией».

Бывший президент Армении Серж Сагрсян избран премьер-министром. Свою карьеру на посту главы государства он завершил лишь 9 апреля. На новый пост его кандидатуру выдвинула правящая Республиканская партия Армении. В Ереване по этому поводу прошла целая серия беспорядков и акций протеста. Оппозиционеры блокировали улицы, используя машины, скамейки и мусорные баки. Устраивали митинги и даже вступали в противостояния с правоохранителями. К счастью, без серьезных последствий. Несколько десятков человек были задержаны, а уже к утру 19 апреля полиция начала освобождать входы во все правительственные здания в центре столицы.

Большинство жителей Германии считают, что Дональд Трамп опаснее своего российского коллеги Владимира Путина. Такие данные показал опрос, проведенный институтом Forsa. Отвечая на вопрос, боятся ли немцы Россию, 83% респондентов ответили отрицательно. Зато половина из них считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несет Америка. За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% опрошенных немцев.