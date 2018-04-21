Меню
Весь мир
Полиция Омана прокомментировала смерть диджея Avicii
Технологии
Ученые разработали родинку для определения рака на ранних стадиях
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция Омана прокомментировала смерть диджея Avicii

    121

    Полиция Омана прокомментировала смерть диджея Avicii

    Стокгольм, 21 апреля. Полиция города Маскат в Омане сообщила, что выясняет обстоятельства смерти популярного шведского артиста, диджея Avicii (Тима Берглинга), пишет газета Expressen.

    Полиция Омана продолжает работать над делом о смерти диджея Avicii, прокомментировали в правоохранительных органах. Они также пообещали дать какую-либо информацию в ближайшее время. Об этом рассказал представитель полиции в Маскате. Тим Берлинг скончался 20 апреля в Омане.

    «Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени», — рассказала шведскому телевидению пресс-секретарь известного музыканта Эбба Линдквист.

    Она отметила, что его родственники глубоко переживают утрату, и попросила оставить их на какое-то время в покое. Напомним, что карьера артиста началась в 2016 году, но только в 2010 году к нему пришла мировая известность. Три года спустя он выпустил свою дебютную пластинку с супер треком «Wake me up».

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    591
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    8201
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    43510
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    3157