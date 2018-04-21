Полиция Омана прокомментировала смерть диджея Avicii

Стокгольм, 21 апреля. Полиция города Маскат в Омане сообщила, что выясняет обстоятельства смерти популярного шведского артиста, диджея Avicii (Тима Берглинга), пишет газета Expressen.

Полиция Омана продолжает работать над делом о смерти диджея Avicii, прокомментировали в правоохранительных органах. Они также пообещали дать какую-либо информацию в ближайшее время. Об этом рассказал представитель полиции в Маскате. Тим Берлинг скончался 20 апреля в Омане.

«Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени», — рассказала шведскому телевидению пресс-секретарь известного музыканта Эбба Линдквист.

Она отметила, что его родственники глубоко переживают утрату, и попросила оставить их на какое-то время в покое. Напомним, что карьера артиста началась в 2016 году, но только в 2010 году к нему пришла мировая известность. Три года спустя он выпустил свою дебютную пластинку с супер треком «Wake me up».