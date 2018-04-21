Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра
Москва, 21 апреля. Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на отказ США выдать визы артистам Большого театра, подчеркнув, что «до такого не доходило даже во времена «холодной войны».
Российские дипломаты напомнили, что искусство, в том числе балет, всегда помогало установить взаимопонимание и снизить уровень напряженности в межгосударственных отношениях.
«До такого не доходило даже во времена «холодной войны». Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Большой театр является «визитной карточкой» России, и выступления его артистов всегда находили теплый отклик широкой американской публики.
В сообщении МИД РФ подчеркивается, что сегодня влиятельные силы США озабочены тем, как бы посильнее надавить на Россию, и, преследуя эту цель, «не останавливаются ни перед чем». В частности, Вашингтон стремится «отгородить американцев от россиян визовой стеной» и сделать поездки граждан РФ в США практически невозможными. Ведомство напомнило, что ранее США уже прекратили выставочные обмены с Россией.
«Остается только выразить сожаление в связи с подобной политикой Вашингтона. Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — заключается в комментарии МИД РФ.
Напомним, ранее стало известно, что артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американской визе. Они должны были принимать участие в гала-концерте по итогам конкурса «Современные звезды встречают звезд завтрашнего дня», который состоялся 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре.