Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство

Нью-Йорк, 21 апреля. Американская актриса Эллисон Мэк, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Тайны Смолвиля», была арестована. Как сообщает CNN, ее подозревают в вербовке женщин в трудовое и сексуальное рабство.

По словам адвоката Ричарда Донохью, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер. Соответствующая информация приводится в обвинительном заключении.

Звезда «Тайн Смолвиля» в настоящее время проходит по делу секты NXIVM. 35-летней актрисе инкриминируют вступление в заговор с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Тамаш Дьярфаш, который является вице-президентом Международной федерации плавания(FINA), арестован по подозрению в организации заказанного убийства Яноша Феньо в 1998 году.