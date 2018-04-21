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Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство
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    Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство

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    Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство

    Нью-Йорк, 21 апреля. Американская актриса Эллисон Мэк, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Тайны Смолвиля», была арестована. Как сообщает CNN, ее подозревают в вербовке женщин в трудовое и сексуальное рабство.

    По словам адвоката Ричарда Донохью, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер. Соответствующая информация приводится в обвинительном заключении.

    Звезда «Тайн Смолвиля» в настоящее время проходит по делу секты NXIVM. 35-летней актрисе инкриминируют вступление в заговор с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, ранее сообщалось, что Тамаш Дьярфаш, который является вице-президентом Международной федерации плавания(FINA), арестован по подозрению в организации заказанного убийства Яноша Феньо в 1998 году.

    Автор: Тимур Румянцев
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