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Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию
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    Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию

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    Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию

    Москва, 21 апреля. Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию. По мнению главы ведомства Михаила Меня, программу, запущенную в Москве, также можно реализовать в субъектах, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.

    Среди таких субъектов Мень назвал шесть российских городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.

    «(Опыт реновации – прим. ФАН) может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — отметил Мень в интервью РБК.

    Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию

    Министр строительства уточнил, что в настоящее время ведомство по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. В него может быть включена возможность реновации для крупных российских городов.

    По словам Меня, в том случае, если дом расположен в центре города и инвестиционная привлекательность земли высокая, могут быть использованы механизмы, аналогичные тем, которые применяются в рамках реновации в Москве.

    Ранее идею распространить реновацию на всю Россию поддержал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

    Автор: Василий Котов
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