Силуанов назвал условие для восстановления прежнего курса рубля

Москва, 21 апреля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал условие, при котором российский рубль вернется к прежним значениям. Он отметил, что это возможно если против предприятий РФ не будут введены дополнительные санкции.

Национальная валюта вернется к прежнему курсу, если Запад не будет вводить против РФ новые санкции. По словам Антона Силуанова, после расширения санкций США у инвесторов, которые в первые дни решили «выйти из рубля в иностранные активы», «возникла нервозность».

Министр добавил, что ситуация постепенно регулируется и курс рубля укрепился. Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило, пополнение резервов влияют на стабильность курсовых отношений. Напомним, что американский Минфин ввел новый пакет санкций 6 апреля. Уже 11 апреля курс евро достиг 80 рублей, а доллара — 64 рубля. В целом россияне не волнуются из-за скачков курса национальной валюты.

