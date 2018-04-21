Новак ответил Трампу на обвинения в искусственном завышении мировых цен на нефть

Москва, 21 апреля. Глава министерства энергетики России Александр Новак прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении мировых цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, несмотря на большое количество нефти, цены на нефть искусственно повышаются.

Александр Новак прокомментировал такое сообщение Трампа, отметив, что известно, что объемы добычи нефти в США выросли на полтора миллиона баррелей в сутки за последние полтора года.

«Это произошло в том числе благодаря действиям ОПЕК и не ОПЕК. Поэтому здесь, наверное, стоит говорить о выгоде для США», — подчеркнул министр энергетики РФ.

Новак также отметил, что техасские компании радовались сделке и тому, что появилась возможность увеличить добычу нефти, об этом сообщает издание Bloomberg.