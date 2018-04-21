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Россия и Латвия завершили восьмилетний процесс демаркации границы
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    Россия и Латвия завершили восьмилетний процесс демаркации границы

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    Россия и Латвия завершили восьмилетний процесс демаркации границы

    Москва, 21 апреля. Завершился длившийся восемь лет процесс демаркации границы между Россией и Латвией. Как говорится в сообщении пресс-службы МИД республики, в субботу вступили в силу итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы. 

    Внешнеполитическое ведомство указывает, что «министерство иностранных дел положительно оценивает сотрудничество латвийских и российских экспертов в процессе демаркации общей границы обеих стран». 

    Напомним, практическое обозначение на местности границы между Латвией и Россией началось 9 июня 2011 года. На границе России и Латвии общей протяженностью 283,6 км было установлено 648 пограничных знаков.

    25 октября 2017 года руководитель российской делегации Алексей Обухов и руководитель латвийской делегации Ирина Мангуле поставили подписи под итоговыми документами демаркации государственной границы между РФ и Латвией.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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