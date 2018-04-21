В Чечне назвали возможную причину убийства корреспондента в Сирии

Грозный, 21 апреля. Причиной убийства корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Ихаба Балана в сирийском Дамаске могла стать его профессиональная деятельность, считает первый заместитель директора телерадиокомпании Ильман Вахидов.

«Несколько дней назад в пригороде Дамаска его (корреспондента ЧГТРК «Грозный» — прим. ФАН) застрелил снайпер одним выстрелом. Это неслучайное убийство, террорист застрелил Ихаба, зная, что он журналист. Он был местным, сирийцем», — сообщил он ТАСС.

Вахидов пояснил, что в Сирии чеченский корреспондент освещал благотворительную деятельность общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он добавил, что фонд принял решение оказывать ежемесячную помощь семье погибшего.

Напомним, об убийстве корреспондента ЧГТРК «Грозный» Ихаба Балана в сирийском Дамаске накануне сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Балан был гражданином Сирии.