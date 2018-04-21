Меню
Новости Сирии
В Чечне назвали возможную причину убийства корреспондента в Сирии
Происшествия
Женщина и подросток пострадали при столкновении двух иномарок в Петрозаводске
Следующая новость
Загрузка...

    В Чечне назвали возможную причину убийства корреспондента в Сирии

    288

    В Чечне назвали возможную причину убийства корреспондента в Сирии

    Грозный, 21 апреля. Причиной убийства корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Ихаба Балана в сирийском Дамаске могла стать его профессиональная деятельность, считает первый заместитель директора телерадиокомпании Ильман Вахидов.

    «Несколько дней назад в пригороде Дамаска его (корреспондента ЧГТРК «Грозный» — прим. ФАН) застрелил снайпер одним выстрелом. Это неслучайное убийство, террорист застрелил Ихаба, зная, что он журналист. Он был местным, сирийцем», — сообщил он ТАСС.

    Вахидов пояснил, что в Сирии чеченский корреспондент освещал благотворительную деятельность общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он добавил, что фонд принял решение оказывать ежемесячную помощь семье погибшего.

    Напомним, об убийстве корреспондента ЧГТРК «Грозный» Ихаба Балана в сирийском Дамаске накануне сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Балан был гражданином Сирии.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    623
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    8244
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    43653
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    3168