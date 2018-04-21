Сирия новости 21 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в южной части Дамаска, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

Сирия, 21 апреля. ВКС РФ наносят удары по ИГ1 в южной части провинции Дамаск, при взрыве в Ракке погиб гражданский, ССА отбила несколько атак ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дамаске, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ на юге Дамаска и в Дейр-эз-Зоре, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске и Дейр-эз-Зоре, атакует ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила несколько атак ИГ в Даръа.

Курды: конфисковали у жителей Ракки 20 мотоциклов.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@kaais_kaais6), что удары по опорным пунктам радикалов продолжают наносить ВКС РФ. Ранее сообщалось, что вооруженные стычки между САА и боевиками ИГ отмечались в районах Аль-Кадам, Ат-Тадамун и Хаджар Аль-Асвад. Известно, что некоторые группировки ИГ заявили о готовности сдать свои позиции правительственным войскам САР. В это же время оставшаяся часть ИГИЛовцев продолжает оказывать ожесточенное сопротивление САА.

Провинция Хомс

Недалеко от деревни Аль-Кунейтрат на севере провинции Хомс продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также, по сведениям правозащитной организации, Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Салим и Аль-Хамарат. Ранее столкновения между САА и группировками радикальной оппозиции отмечались также в районе Харб Нафсы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор вновь зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и бандами ИГИЛ1. Напомним, разрозненные группировки «Исламского государства» скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях недалеко от сирийско-иракской границы.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ИГИЛовцы пытались атаковать позиции САА недалеко от деревни Аль-Дувейр, однако правительственные войска САР отбили нападение.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством», и Сирийской свободной армией (ССА). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@vix7d6IGtHjTQUA), что боевики ССА отразили несколько атак террористов в районе населенного пункта Джлин.

Недалеко от административного центра провинции продолжается противостояние между САА и сторонниками «Ан-Нусры». Ранее сообщалось, что боевики казнили нескольких представителей администрации небольших поселений в пригороде столицы за сотрудничество с армией САР.

Провинция Ракка

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) конфисковали у местных жителей населенного пункта Тель Абъяд 20 мотоциклов. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@tal_abyad1).

Военный Twitter-канал (@asharqasouri) передает, что в результате взрыва мины на поле недалеко от города Ат-Табка погиб пастух. Напомним, зачистка этой территории от мин, заложенных при отступлении террористами ИГИЛ, является задачей захвативших значительную часть провинции Ракка Демократических сил Сирии (SDF). Однако подконтрольные курдам районы, а особенно административный центр региона, остаются одними из самых опасных территорий Сирии.

Провинция Хама

В районе Аль-Гирбал восточнее деревни Таксис отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

В северной части провинции Хама продолжается операция правительственных войск САР и ВКС РФ против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. По данным военного Telegram-канала (@emaannewscenter1) САА под прикрытием российской авиации ведет артобстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)