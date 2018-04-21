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Воровство на самом высоком уровне: в Совфеде удивлены заявлением Госдепа о нарушениях на Украине
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    Воровство на самом высоком уровне: в Совфеде удивлены заявлением Госдепа о нарушениях на Украине

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    Воровство на самом высоком уровне: в Совфеде удивлены заявлением Госдепа о нарушениях на Украине

    Москва, 21 апреля. В Совете Федерации прокомментировали заявление Государственного департамента США о коррупции на Украине. Так, запоздалость подобных выводов отметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

    Сенатор удивлен тем, что американцы заметили многочисленные нарушения только сейчас. Он напомнил, что они были еще тогда, когда Крым входил в Украину. 

    «Что касается коррупции, то ее видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», — отметил Цеков. 

    По его словам, вероятно, представленный доклад не повлияет на поддержку Вашингтоном украинской стороны, передает RT.

    Напомним, как говорится в докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном внешнеполитическим ведомством США, на Украине зафиксированы коррупция на правительственном уровне, цензура и серьезные нарушения прав человека, такие, как пытки, незаконные казни и произвольные аресты.

    Автор: Тимур Румянцев
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