Сирия: вооруженные группировки покидают Восточный Каламун

Москва, 21 апреля. В субботу вооруженные группировки начали покидать сирийский регион Восточный Каламун, который находится в 80 километрах к северу от Дамаска, передает агентство САНА.

Уточняется, что боевики и их семьи покинут населенные пункты Рухейба, Насирия и Джеруд. Оттуда на автобусах они будут перевезены в провинцию Идлиб на севере Сирии после сдачи тяжелого и среднего вооружения.

Всего Восточный Каламун покинут порядка 3,2 тысячи боевиков и членов их семей.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийская армия при помощи подразделений поддерживающего правительство ополчения восстановила контроль над рядом высот в Восточном Каламуне. При этом сирийские военные захватили 20 единиц транспортной техники боевиков.