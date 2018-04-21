Меню
Новости Сирии
Сирия: вооруженные группировки покидают Восточный Каламун
Экономика
Новак ответил Трампу на обвинения в искусственном завышении мировых цен на нефть
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: вооруженные группировки покидают Восточный Каламун

    155

    Сирия: вооруженные группировки покидают Восточный Каламун

    Москва, 21 апреля. В субботу вооруженные группировки начали покидать сирийский регион Восточный Каламун, который находится в 80 километрах к северу от Дамаска, передает агентство САНА.

    Уточняется, что боевики и их семьи покинут населенные пункты Рухейба, Насирия и Джеруд. Оттуда на автобусах они будут перевезены в провинцию Идлиб на севере Сирии после сдачи тяжелого и среднего вооружения.

    Всего Восточный Каламун покинут порядка 3,2 тысячи боевиков и членов их семей.

    Напомним, ранее сообщалось, что сирийская армия при помощи подразделений поддерживающего правительство ополчения восстановила контроль над рядом высот в Восточном Каламуне. При этом сирийские военные захватили 20 единиц транспортной техники боевиков.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    2897
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    41246
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2850
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7933