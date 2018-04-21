В Крыму заложили аллею мира и дружбы в знак побратимства Ялты и Латакии: фоторепортаж ФАН

Сирийская Латакия и российская Ялта 21 апреля стали городами-побратимами. В честь этого события одновременно в обоих городах высадили аллеи российско-сирийской дружбы — в Олимпийском парке Сирии и в Никитском ботаническом саду России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Сирии символичную оливковую аллею мира и дружбы заложили крымские чиновники: председатель комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов, депутат Госсовета Крыма Ольга Сульникова, заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин, а также председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В Никитском ботаническом саду дружественный ответ дала сирийская делегация, участники IV Ялтинского международного экономического форума, в том числе мэр Латакии (он и привез оливковые саженцы из Сирии в Крым), должностные лица, крупные бизнесмены — всего около 30 человек из состава официальной делегации.

Оливковую аллею из 37 саженцев посадили в крымскую землю на подъезде к главным воротам Никитского ботанического сада перед метеостанцией. Перед аллеей оливок, которой предстоит вырасти в тенистую рощу из 200 деревьев, установлен памятный знак.

Сначала на территории Никитского ботанического сада высадили крымские саженцы, рассказал ФАН директор сада Юрий Плугатарь. Он же преподал основы садоводства при посадке оливковых саженцев сирийцам.

«Еще 50 сирийских деревьев сейчас проходят карантин, — сказал Юрий Плугатарь. — На следующей неделе мы высадим оставшиеся саженцы, а сирийские деревья обязательно подпишем».

Российская делегация оказалась в Сирии как раз в момент начала авиаудара со стороны США и их союзников, но сотрудники Ботанического сада, к счастью, были в безопасном месте.

«Нас приняли очень тепло, очень гостеприимно, — рассказал ФАН Юрий Плугатарь. — В ответ мы приняли во время форума у себя сирийскую делегацию. Оказывается, климат приморских земель Сирии невероятно похож на Крым, и наши гости признаются, что чувствуют себя здесь как дома. Мы все время воспринимаем Сирию исключительно как место, где идут военные действия, но на самом деле это прекрасная страна, с богатым сельским хозяйства. Мы заключаем договор с Сирией, чтобы обмениваться учеными, генофондом, знаниями. Это будет наш вклад в восстановление сирийской экономики».

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов особенно тепло приветствовал представителя администрации Латакии и напомнил, что Ялтинский форум является пионером в масштабном обсуждении восстановления Сирии.

«Наши сирийские друзья хорошо знают, что такое борьба за мир, война с терроризмом. Сколько жизней положено на алтарь этой борьбы! — отметил Мурадов. — Так что этот символ мира — олива — очень важен и для наших отношений, и для всего мира. Оливковое дерево растет долго, так что нашим последующим поколениям предстоит заботиться об этих деревьях».

«Четыре тысячи лет мира и дружбы с сирийским народом нам обеспечены», — сказал Мурадов, сажая свое дерево.

В ответном слове губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем поблагодарил Россию за помощь сирийскому народу.

«Мы благодарим Россию за то, что терроризм искореняется в нашей стране и скоро его не будет совсем. Сейчас мы налаживаем экономические связи, ожидаем российских инвестиций в нашу экономику, деловых контактов наших бизнесменов, и посадка аллеи — это добрый знак для наших отношений», — отметил Ибрагим аль-Салем.

Губернатор Латакии также поблагодарил лично президента России Владимира Путина за поддержку Сирии и сирийского президента Башара Асада.

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После посадки аллеи сирийская делегация отправилась в Ливадийский дворец, чтобы подписать меморандум об установлении побратимских отношений между сирийской провинцией Латакия и Крымом. Одновременно в Латакии будет подписан соответствующий протокол о побратимстве Латакии и Ялты. Также в Ливадийском дворце пройдет конференция, посвященная послевоенному восстановлению Сирии. Это одно из заключительных мероприятий IV Ялтинского международного экономического форума.