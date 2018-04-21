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Опыт московской системы образования распространят по всей России
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    Опыт московской системы образования распространят по всей России

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    Опыт московской системы образования применяется во многих городах России

    Москва, 21 апреля. Более тысячи человек из 71 региона России принимают участие в отборочном этапе соревнований для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходят по 38 направлениям по двум возрастным категориям: для школьников от 14 до 16 лет и для участников от 16 до 22 лет.

    Отборочные соревнования проходят в эти дни в Москве. Соревнования проходят на площадках 14 колледжей и академии DMG Mori. Основной площадкой стал технополис «Москва», здесь участники будут бороться за место в финале по семи направлениям.

    Фаворитами отборочного этапа конкурса являются участники из Москвы. Стоит отметить, что именно москвичи принесли национальной команде медали в конкурсах EuroSkills 2016 в Гетеборге и WorldSkills 2017 в Абу-Даби. Также в прошлом году Москва занимала лидирующую позицию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Сборная команда столицы также выиграла в медальном зачете в III Национальном чемпионате JuniorSkills. Всего команда завоевала 27 медалей, из них 17 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. Отметим, что москвичи смогли завоевать медали в нескольких направлениях, а именно в 11 из 19 существующих.

    Такие успехи москвичей напрямую связаны с реформой системы образования, которая была проведена. Об этом сообщил в марте руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина. Сегодня в Москве в 54 колледжах реализуются программы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих по 64 профессиям, а также программы профессиональной подготовки и программы подготовки специалистов среднего звена по 11 специальностям.

    По словам Исаака Калины, школьники могут обучаться в школе и ходить на занятия в колледж, и таким образом получить одновременно и аттестат, и свидетельство о профессии.

    «Колледжи предлагают школьникам Москвы обучение по программам профессиональной подготовки по 135 профессиям», — отметил Исаак Калина.

    Руководитель департамента образования города отметил, что уже два года для московских учеников 5–9 классов сделаны уроки «Технология» на производственных площадках, в мастерских и лабораториях столичных колледжей. Так, система образования города содержит в себе дополнительное, предпрофильное, профильное, предпрофессиональное образования.

    «Это и есть переход от оторванного от реальной жизни образования к такому, которое готовит человека к учебе, жизни и труду в современном мире», — подчеркнул глава ведомства.

    Стоит отметить, что уже многие города из разных регионов России с успехом перенимают опыт московской системы по внедрению предпрофессионального и профессионального образования. Среди таких городов Уфа, Петербург, Челябинск.

    Напомним, что финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа, туда поедут победители отборочного этапа. Также победители конкурса будут рекомендованы в расширенный состав сборной России, которой предстоит представить страну на EuroSkills, который пройдет в этом году в Будапеште, и на мировом чемпионате WorldSkills, который намечен на следующий год. WorldSkills должен пройти в Казани.

    Автор: Алексей Громов
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