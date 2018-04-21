Стала известна причина смерти актрисы Нины Дорошиной

Москва, 21 апреля. Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Нина Дорошина умерла утром в Москве. Нине Михайловне было 83 года. Причиной ее смерти стала серьезная болезнь системы кровообращения, от которой артистка долгое время страдала.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в последние годы актриса жила одна. За последний месяц она четыре раза вызывала скорую. Накануне Дорошина также вызвала врачей из-за болей в сердце. Ложиться в больницу Нина Михайловна отказалась, несмотря на уговоры. Она заявила, что будет лечиться в домашних условиях.

Отметим, что всенародную любовь актриса снискала после исполнения главной роли в фильме «Любовь и голуби». В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц love story» и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации «За профессионализм», присужденной Фондом «Общественная награда».