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Стала известна причина смерти актрисы Нины Дорошиной
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    Стала известна причина смерти актрисы Нины Дорошиной

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    Стала известна причина смерти актрисы Нины Дорошиной

    Москва, 21 апреля. Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Нина Дорошина умерла утром в Москве. Нине Михайловне было 83 года. Причиной ее смерти стала серьезная болезнь системы кровообращения, от которой артистка долгое время страдала.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в последние годы актриса жила одна. За последний месяц она четыре раза вызывала скорую. Накануне Дорошина также вызвала врачей из-за болей в сердце. Ложиться в больницу Нина Михайловна отказалась, несмотря на уговоры. Она заявила, что будет лечиться в домашних условиях.

    Отметим, что  всенародную любовь актриса снискала после исполнения главной роли в фильме «Любовь и голуби». В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц love story» и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации «За профессионализм», присужденной Фондом «Общественная награда».

    Автор: Тимур Румянцев
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