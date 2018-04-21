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В Twitter назвали причину запрета на рекламу «Лаборатории Касперского»
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    В Twitter назвали причину запрета на рекламу «Лаборатории Касперского»

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    В Twitter назвали причину запрета на рекламу «Лаборатории Касперского»

    Москва, 21 апреля. В Twitter назвали причину запрета на рекламу «Лаборатории Касперского», сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководства Twitter.

    По мнению сети микроблогов, бизнес-модель «Лаборатории Касперского» якобы нарушает правила рекламы в Twitter. Также руководство соцсети сослалось на заявления США о том, что российская компания якобы связана со спецслужбами РФ.

    «Это решение основано на нашем убеждении в том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads», — говорится в заявлении Twitter.

    Как ранее сообщал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Twitter уведомил компанию о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов в конце января. При этом причин запрета в соцсети не объяснили. «Лаборатория Касперского» считает данные меры необоснованными.

    Автор: Василий Котов
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