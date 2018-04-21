Москва, 21 апреля. В Twitter назвали причину запрета на рекламу «Лаборатории Касперского», сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководства Twitter.

По мнению сети микроблогов, бизнес-модель «Лаборатории Касперского» якобы нарушает правила рекламы в Twitter. Также руководство соцсети сослалось на заявления США о том, что российская компания якобы связана со спецслужбами РФ.

«Это решение основано на нашем убеждении в том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads», — говорится в заявлении Twitter.

Как ранее сообщал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Twitter уведомил компанию о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов в конце января. При этом причин запрета в соцсети не объяснили. «Лаборатория Касперского» считает данные меры необоснованными.