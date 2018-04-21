Британская пресса пробила новое дно: Корнилов отреагировал на заявление о причастности украинцев к делу Скрипаля

Москва, 21 апреля. Британские СМИ окончательно утратили связь с реальностью в освещении дела об отравлении в английском городе Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

«Британская пресса, как говорят, пробила новое дно. Решила, видимо, каждый день генерировать невероятнейшие истории по делу об отравлении Скрипалей со ссылкой на следствие, — считает он. — Вот сегодня издание Daily Telegraph опубликовало главную сенсацию о том, что у следствия уже появились первые подозреваемые. Якобы они их вычислили по списку пассажиров, которые летели из Москвы в Лондон и обратно. Представляете, что это за список и сколько народу можно в него внести, причем абсолютно не связанного ни с делом Скрипалей, ни с Солсбери, ни с чем-то еще».

По словам Корнилова, больше всего его поразила статья, опубликованная утренний выпуск газеты The Times за 21 апреля 2018 года. В разделе «Мнения» известный британский колумнист Макентайр (Ben Macintyre) «на голубом глазу заявил о том, что за отравлением Скрипалей могут стоять «украинские сепаратисты и бывшие советские солдаты».

«Я даже не знаю, что можно придумать еще более гротескное, более комичное, чем все эти истории. Но, похоже, британская пресса взяла курс на то, чтобы ежедневно генерировать эти истории, чтобы общество каждый день кидалось их обсуждать», — констатирует собеседник ФАН.

Напомним, работавший на английскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы с признаками отравления в городе Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к инциденту.

Москва отвергла обвинения Лондона, заявив об отсутствии мотивов для отравления Сергея Скрипаля. Кроме того, российские власти указывают на то, что британская сторона не может привести доказательств своей версии.

21 апреля Российское посольство в Великобритании попросило Форин-офис объяснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами.