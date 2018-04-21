Силуанов оценил возможность национализации компаний, попавших под санкции

Москва, 21 апреля. Правительство РФ не намерено национализировать «Русал», но не исключает этот вариант в случае с другими предприятиями, попавшими под американские санкции. Об этом в кулуарах Весенней встречи МВФ и Всемирного банка в пятницу заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Как принцип поддержки — можем, наверно, рассматривать и национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее, — цитирует ТАСС его слова. — В целом, может рассматриваться, если собственники попали под санкции».

При том он уточнил, что национализация должна носить временный характер.

«Мы не должны огосударствливать экономику, поэтому на каком-то этапе не исключаю такую возможность», — добавил Силуанов.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о временной национализации компании «РусАл»