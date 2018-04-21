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В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у железной дороги
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    В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у железной дороги

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    В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у железной дороги

    Москва, 21 апреля. В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у людей, находящихся поблизости от железной дороги. Соответствующее приложения создали казанские разработчики.

    Сервис получил название Safe train («Берегись поезда»). Его цель – сократить уровень детского травматизма на железнодорожных путях, рассказал ТАСС один из разработчиков Тимур Кадыров.

    Приложение автоматически выключает любой медиа-контент, проигрываемый на телефоне, при приближении к железной дороге менее чем на 70 метров. Когда от путей человека отделяет менее 50 метров, «Берегись поезда» оповещает его об этом сигналом, призывая оглядеться по сторонам.

    В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у железной дороги

    Сервис был создан на волонтерских началах. В случае успеха создатели приложения планируют распространить его в Европе и Индии. По словам разработчиков, в последней интерес к сервису уже проявили.

    Также приложение дает возможность родителям следить за маршрутом ребенка онлайн и просматривать историю его передвижений. Приложение было выложено в Google Market около недели назад.

    Автор: Василий Котов
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