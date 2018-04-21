В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у железной дороги

Москва, 21 апреля. В Татарстане научились блокировать музыку в наушниках у людей, находящихся поблизости от железной дороги. Соответствующее приложения создали казанские разработчики.

Сервис получил название Safe train («Берегись поезда»). Его цель – сократить уровень детского травматизма на железнодорожных путях, рассказал ТАСС один из разработчиков Тимур Кадыров.

Приложение автоматически выключает любой медиа-контент, проигрываемый на телефоне, при приближении к железной дороге менее чем на 70 метров. Когда от путей человека отделяет менее 50 метров, «Берегись поезда» оповещает его об этом сигналом, призывая оглядеться по сторонам.

Сервис был создан на волонтерских началах. В случае успеха создатели приложения планируют распространить его в Европе и Индии. По словам разработчиков, в последней интерес к сервису уже проявили.

Также приложение дает возможность родителям следить за маршрутом ребенка онлайн и просматривать историю его передвижений. Приложение было выложено в Google Market около недели назад.