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Путин отметил значимость работы руководителей муниципальных образований
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    Путин отметил значимость работы руководителей муниципальных образований

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    Путин отметил значимость работы руководителей муниципальных образований

    Москва, 21 апреля. В пятницу свой профессиональный праздник отмечают руководители муниципальных образований и работники органов местного самоуправления. К поздравлениям присоединился и президент России Владимир Путин. 

    Как говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, важно поддерживать значимые общественные инициативы и вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. 

    Российский лидер указал на большую ответственность, которая возложена в современной России на муниципалитеты, за экономическое и социальное развитие поселков и городов, благоустройство территорий, совершенствование инфраструктуры. Путин отметил, что люди обращаются со своими самыми насущными проблемами и заботами именно к представителям местной власти, народным избранникам.

    Глава государства также сообщил о необходимости укрепить местное самоуправление и расширить его ресурсные возможности.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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