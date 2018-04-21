Путин отметил значимость работы руководителей муниципальных образований

Москва, 21 апреля. В пятницу свой профессиональный праздник отмечают руководители муниципальных образований и работники органов местного самоуправления. К поздравлениям присоединился и президент России Владимир Путин.

Как говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, важно поддерживать значимые общественные инициативы и вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ.

Российский лидер указал на большую ответственность, которая возложена в современной России на муниципалитеты, за экономическое и социальное развитие поселков и городов, благоустройство территорий, совершенствование инфраструктуры. Путин отметил, что люди обращаются со своими самыми насущными проблемами и заботами именно к представителям местной власти, народным избранникам.

Глава государства также сообщил о необходимости укрепить местное самоуправление и расширить его ресурсные возможности.