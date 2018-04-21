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В небе над Луганском сбит беспилотник ВСУ
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    В небе над Луганском сбит беспилотник ВСУ

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    В небе над Луганском сбит беспилотник ВСУ

    Луганск, 21 апреля. Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ на окраине Луганска. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Помимо разведывательных функций украинские террористы собирались использовать беспилотник для проведения диверсии в отношении объектов социально-важной инфраструктуры на территории ЛНР. После осмотра аппарата, наши специалисты, сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд», — сообщает пресс-служба Народной милиции.

    Необходимо отметить, что это уже второй беспилотный летательный аппарат ВСУ, сбитый системой ПВО Народной милиции ЛНР с начала апреля. В настоящее время с ним продолжают работать специалисты.

    «Сейчас на территории республики проходит целый ряд масштабных мероприятий с большим скоплением людей. В том числе, подготовка к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнули в оборонном ведомстве республики.

    Напоминаем, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.

    Автор: Дарья Фролова; ФАН; Луганск
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